Sono iniziate le strane vacanze di Mauro Icardi. Tentativo di ricaricarsi per l’attaccante argentino, che dopo essere finito ai margini dell’Inter ha scelto di volare in Giappone insieme alla moglie-agente Wanda Nara. Icardi è sbarcato nel Paese asiatico, a Tokyo, dove è stato accolto da parecchi tifosi: diversi, come testimoniato da alcuni video apparsi sul profilo Instagram del giocatore, i fan che si sono assiepati in aeroporto per ricevere un autografo o scattare una foto con il numero 9 nerazzurro. Adesso è il momento del relax, poi per Icardi e Wanda sarà tempo di pensare al futuro. Situazione non semplice per la coppia, che ha lasciato Milano senza parlare con la dirigenza dell’Inter del proprio futuro. Le idee sono completamente discordanti: la società ha scelto di non puntare più sull’argentino, ma lui e la moglie-agente vogliono rimanere in nerazzurro.



Icardi non rientra nei piani dell’Inter

Un vero e proprio muro contro muro quello che si sta verificando tra Icardi (con Wanda Nara) e l’Inter. Il club – con il neo allenatore Conte compreso - ha deciso di non contare sul giocatore per la prossima stagione, tanto da voler acquistare altri due attaccanti (tra cui Dzeko) e rendere l’argentino il quinto del pacchetto offensivo. Di fatto, Icardi sarebbe fuori dal progetto. Il giocatore, da parte sua, non vuole però prendere in considerazione altre ipotesi e potrebbe valutare soltanto la pista che porterebbe alla Juventus. L’intenzione di Icardi è quella di presentarsi in ritiro a inizio luglio con l’obiettivo di dimostrare ad Antonio Conte il proprio valore. Ma la missione non sarà per nulla semplice.

Marotta: "Non parlo di Icardi"

Sul futuro del giocatore ha chiosato anche l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo dell’Inter a Lugano. "Icardi? Qualsiasi valutazione sulla rosa della nuova stagione adesso è prematura – ha spiegato Marotta -, verrà fatta appositamente una conferenza stampa per illustrare la rosa e a queste domande preferisco non rispondere per una questione di correttezza".