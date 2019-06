Jordan Veretout è sempre più nel mirino della Roma per raccogliere l'eredità di Daniele De Rossi davanti alla difesa. I giallorossi stanno preparando un'offerta alla Fiorentina per il centrocampista francese, arrivato in Italia nell'estate 2017 per 7 milioni di euro e autore in un biennio con la maglia viola di 15 reti (molte su calcio piazzato e rigore) in 75 presenze complessive tra campionato e coppe. Il calciatore classe '93 piace al nuovo allenatore giallorosso Paulo Fonseca e potrebbe essere il primo acquisto della sua gestione. La Roma dovrà però guardarsi anche dalla concorrenza del Milan. L'agente di Veretout, Mario Giuffredi, ha fatto visita a Casa Milan, verificando il leggero interesse rossonero per il suo assistito. Al momento però le parti non hanno parlato di cifre e i giallorossi restano in vantaggio.

Roma-Milan, incroci a centrocampo: Pellegrini piace ai rossoneri

Il nome di Veretout non è però il solo sul quale Roma e Milan si incrociano a centrocampo. I rossoneri infatti avrebbero mostrato interesse nei confronti di Lorenzo Pellegrini, giovane centrocampista italiano della Roma e dell'Under 21 impegnata agli Europei di categoria. Sul giocatore ci sarebbe anche il Tottenham di Maurizio Pochettino. La società giallorossa lo valuta 30 milioni di euro, una cifra pari al prezzo della sua clausola rescissoria. Dopo De Rossi e Totti, non è da escludere un altro addio di un romano e romanista alla Capitale.