Entrate e uscite, la Juventus progetta il futuro con l’obiettivo di regalare a Maurizio Sarri una rosa ancora più competitiva in vista della prossima stagione. I bianconeri lavorano su più fronti, ma sembrano avere le idee chiare sui ruoli da rinforzare. In difesa il nome sempre in cima alla lista dei desideri è quello di Matthijs de Ligt, difensore in uscita dall’Ajax e seguito da diverso tempo dal club del presidente Agnelli: l’olandese non si è ancora trasferito al Psg o al Barcellona e la Juventus tiene sempre viva la pista; i bianconeri infatti restano molto interessati a de Ligt e mantengono i contatti con Mino Raiola, il suo agente. Se non dovesse essere fatto un grande investimento a centrocampo, i bianconeri potrebbero decidere di investire cifre importanti per un grande difensore.

Incontro col City per Cancelo. Fiducia per Rabiot

Altri movimenti in difesa: per la prossima settimana è previsto un incontro col Manchester City per Cancelo, con la Juve che valuta l’esterno portoghese 60 milioni. Una cifra che il club inglese vuole provare ad abbassare inserendo nell’operazione Danilo, Paratici però al momento non sembra intenzionato ad accettare contropartite. Lavori in corso anche a centrocampo, con Rabiot nome ‘caldo’ sul taccuino dei dirigenti bianconeri: il centrocampista classe ‘95, che è in scadenza e andrà via dal PSG, non ha ancora deciso la sua destinazione. La Juve ha ribadito al francese di essere interessata al suo profilo, Rabiot però non ha ancora dato una risposta definitiva: ma nell'ambiente bianconero c'è fiducia affiché il calciatore accetti la proposta quadriennale. Il grande sogno a centrocampo inoltre resta sempre Paul Pogba, che ha dato la precedenza alla Juve rispetto al Real Madrid, anche se ancora non c’è l’intesa tra le parti sull’ingaggio.