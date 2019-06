Quando e dove si terrà la conferenza di Sarri?

La conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri alla Juventus si terrà giovedì 20 dalle ore 11.00 presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium.

Dove sarà possibile seguire la conferenza di Sarri?

La conferenza stampa di Maurizio Sarri sarà trasmessa dalle 11.00 su Sky Sport 24 (canale 200), ma anche in live streaming su SkySport.it e sulla app di Sky Sport.

Sarri quarto allenatore dell'era Agnelli

Nella decima stagione sotto la presidenza di Andrea Agnelli arriva alla Juventus il quarto allenatore dopo Delneri, Conte e Allegri. L'ufficialità dell'ingaggio dell'ex Chelsea in bianconero è arrivata domenica scorsa dopo una trattativa durata diversi giorni e entrata nel vivo dopo il successo in Europa League da parte dei Blues. Juve e Chelsea hanno dovuto trovare l'accordo sull'indennizzo dovuto dai bianconeri agli inglesi che, attualmente, sono ancora senza allenatore, anche se Frank Lampard sembra destinato a raccogliere l'eredità di Sarri che ha lasciato il Chelsea con un terzo posto in Premier, il successo in Europa League e la finale di League Cup persa ai rigori contro il Manchester City. Alla Juventus Sarri è chiamato ad arrivare laddove né Conte, né Allegri sono riusciti: in cima all'Europa, vincendo la tanto agognata Champions League.