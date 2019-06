Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan. Dopo una rincorsa durata settimane, è stato ufficializzato il nome del successore di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera. Sarà, come ormai era chiaro, l’ex tecnico della Sampdoria, primo sulla lista del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini. “AC Milan - si legge su una nota del club - comunica che, a partire dal 1° luglio 2019, affiderà la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Giampaolo, attraverso un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021, con un'opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2022”. Giampaolo in carriera ha collezionato 270 panchine in Serie A, 324 in tutte le competizioni. Nelle ultime tre stagioni ha allenato a Genova, ora per lui l’occasione di sedere sulla panchina del Milan. Giampaolo inizierà a lavorare con la squadra a partire dal prossimo 9 luglio, giorno del primo allenamento stagionale a Milanello.