Nicolò Barella è senz’altro uno dei nomi più caldi di queste prime settimane di calciomercato. Il centrocampista del Cagliari è un obiettivo concreto dell’Inter, che deve trovare un accordo con il club sardo per il trasferimento del giocatore. L’operazione dunque non è ancora conclusa e questo rende Barella di fatto un calciatore sul mercato. La Roma aveva provato ad inserirsi per arrivare al centrocampista, formulando un’offerta che ai rossoblù era piaciuta molto: Luca Pellegrini, Gregoire Defrel e un conguaglio economico. Contropartite di livello, che avrebbero soddisfatto il Cagliari. Tuttavia, Barella si è promesso all’Inter e ha voluto tener fede a questo impegno.

Il Bologna su Defrel

Intanto, Defrel resta un calciatore in uscita nelle strategie della Roma. Sul francese si è mosso il Bologna, che ha incontrato oggi i giallorossi per discutere della possibile operazione. Sinisa MIhajlovic ha individuato nell’attaccante il profilo giusto per aumentare la qualità della sua squadra.