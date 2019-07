Le attenzioni sono tutte per Matthijs de Ligt, ma i riflettori si sono accesi anche sulla fidanzata del nuovo difensore della Juventus, AnneKee Molenaar. Non ancora ventenne, modella bellissima e figlia di Keje, ex giocatore dell’Ajax negli anni ’80, la ragazza olandese ha seguito da vicino tutti gli spostamenti del compagno, che nella giornata di giovedì 18 luglio è stato ufficializzato dal club bianconero dopo aver svolto le visite mediche e venerdì 19 è stato ufficialmente presentato come nuovo giocatore della Juve. Lei, AnnaKee, era sempre lì, acclamata dai tifosi fuori dal J Medical e osservata attentamente dalle telecamere. Un rapporto stretto che dura da tempo e che vede i due più uniti che mai. A confermarlo è stata la stessa AnneKee, che attraverso il suo profilo Instagram – seguito al momento da 229mila follower – ha voluto augurare il meglio a de Ligt. La modella ha postato due foto nelle ultime ore, una dopo l’ufficialità del trasferimento alla Juventus e una dopo la presentazione. Entrambe le immagini ritraggono i due ragazzi mentre si baciano felici. Nella prima, AnneKee ha dedicato un messaggio in italiano a de Ligt: "Sono felice per te". Nella seconda, la modella ha 'giocato' con il numero di maglia che il fidanzato indosserà alla Juve, il 4, e ha utilizzato l’hashtag coniato dalla società bianconera per l’arrivo del giocatore: "4you 4ever" – per te per sempre -, accompagnato appunto dall’hashtag #turndeligton.