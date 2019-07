È fatta: Matthijs de Ligt è un nuovo giocatore della Juventus. Risolti anche gli ultimi dettagli tra Juventus e Ajax, relativi a garanzie e termini di pagamento. L’arrivo del giovane difensore olandese a Torino è previsto per la serata di martedì, il giorno dopo de Ligt svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con la Juventus. L'accordo tra i due club è stato sancito per una cifra di circa 75 milioni tra parte fissa e bonus; l'ormai ex capitano dell'Ajax aveva invece già da giorni l'accordo con il club bianconero, un quinquennale da 12 milioni a stagione.

Una chiusura annunciata



La chiusura definitiva della trattativa era ormai nell'aria: de Ligt non era partito per il ritiro in Austria con il resto della squadra di ten Hag. E lo stesso allenatore, in conferenza, aveva parlato così: "Sapevamo già da tempo che sarebbe successo. E se deve succedere è meglio che accada ora, così un posto diventa subito libero per gli altri ragazzi che lo riempiranno". Anche il direttore degli affari sportivi dei Lancieri, Marc Overmars, aveva confermato: "Siamo molto vicini, restano pochi dettagli che speriamo di risolvere presto". Così è stato, ora la Juventus può finalmente abbracciare de Ligt.

Perin al Benfica: ai bianconeri il giovane Joao Ferreira

Matthijs de Ligt ma non solo, perché la Juventus ha definito anche la cessione di Mattia Perin al Benfica. L'incontro tra le parti che c'è stato a Torino è stato decisivo per raggiungere l'accordo totale tra i club, con l'agente del portiere che adesso dovrà definire i dettagli contrattuali relativi all’ingaggio con il club portoghese. La grande novità è che all'interno di questa operazione ci sarà una contropartita tecnica: si tratta di Joao Ferreira, giovane terzino destro portoghese classe 2001, sempre titolare fisso nella Youth League del club portoghese, in cui ha sempre giocato sotto età. Il calciatore arriva in prestito con obbligo di riscatto a circa 12 milioni di euro, mentre la Juventus dal cartellino di Perin incasserà circa 15 milioni. Operazione che permetterà a entrambi i club di fare una plusvalenza.