La Juventus ha in canna un altro colpo a parametro zero per il suo mercato: Adrien Rabiot. Dopo Ramsey, infatti, il centrocampista francese è ad un passo: il suo "sì" definitivo è atteso nelle prossime ore. Poi Rabiot potrà firmare il suo contratto: firma materiale che, con ogni probabilità, arriverà soltanto dal 1° luglio in poi.

De Ligt: ottimismo e prudenza

Su de Ligt, altro fronte caldo, la Juventus continua a far trapelare prudenza e ottimismo: è consapevole della volontà del giocatore, convinto dal progetto tecnico. De Ligt preferisce la Juve ad altre destinazioni: l'accordo sull'ingaggio non è stato ancora trovato, ma i contatti proseguono e i bianconeri hanno il pallino in mano. Attenzione al PSG: Leonardo non si è ancora arreso e la Juventus, per evitare sorprese, dovrà fare in fretta.