È Jordan Veretout l'obiettivo per il centrocampo della Roma. I giallorossi stanno portando avanti la trattativa e vogliono battere la concorrenza delle altre squadre, Milan in primis. C'è stato un incontro con Mario Giuffredi, l'agente del centrocampista francese. Appuntamento molto proficuo, i contatti sono stati positivi con la Roma che ha presentato un'offerta molto importante al calciatore. Ora la palla passa alla Fiorentina, che sta valutando le varie proposte. Sul tavolo, come detto, ci sono quelle di Milan e Roma, con i viola che dovranno decidere quale offerta accettare. Nei giorni scorsi ci ha provato anche il Lione, offrendo 20 milioni più 2 di bonus, ma Veretout ha espresso il desiderio di restare in Serie A. Con la Roma che resta in vantaggio nella corsa al centrocampista francese.