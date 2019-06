Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il Milan. Il portiere classe ’99 è finito nuovamente in cima alla lista dei desideri del Paris Saint Germain, che ha deciso di puntare su di lui tornando ancora una volta all’assalto. I contatti tra le parti sono stati avviati e la trattativa è già in corso: i rossoneri e il club parigino lavorano a una valutazione di 50 milioni di euro per Donnarumma. Il posto di Gigio in rossonero dovrebbe essere preso da Areola, il quale è valutato 30 milioni: il portiere francese – anch’egli assistito da Mino Raiola - dovrebbe entrare nell'operazione ed essere utilizzato come pedina di scambio. Qualora l’affare si concludesse, Donnarumma genererebbe una grande plusvalenza per il Milan.

Maldini punta Theo Hernandez. Torreira, pronta l'offerta

Non soltanto la questione Donnarumma, il Milan continua a seguire da vicino anche le altre piste aperte in questo mercato. La prima è quella che dovrebbe portare a Theo Hernandez, giocatore sul quale i rossoneri vogliono puntare fortemente. Il Milan, dopo l'incontro avvenuto a Ibiza tra il difensore del Real Madrid e Paolo Maldini, è sempre più convinto e vuole provare a chiudere l'operazione in prestito con obbligo di riscatto. Se Hernandez sembra sempre più vicino, si allontana invece Ceballos. Capitolo Torreira: il Milan è pronto ad inoltrare l'offerta all'Arsenal per il centrocampista, vero e proprio pupillo di Marco Giampaolo. La proposta dei rossoneri dovrebbe essere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a circa 35 milioni, ma al momento i Gunners non sembrerebbero intenzionati a considerare la cessione del giocatore.