Andrea Pinamonti e il Genoa, l’avventura può iniziare. L’attaccante classe ’99, grande protagonista con la Nazionale italiana nei Mondiali Under 20, è atterrato all’aeroporto di Malpensa, dove è arrivato dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Grecia. Adesso per Pinamonti, che nell’ultima stagione ha giocato in Serie A con il Frosinone, in programma le visite mediche con il club rossoblù, che lo ha acquistato a titolo definitivo dall’Inter per 18 milioni più bonus. Tra le due società, in ogni caso, c’è un gentleman agreement che permetterà ai nerazzurri di riprendere il giocatore in futuro.



Le prime parole

Tanta voglia di iniziare una nuova esperienza per Pinamonti, che all’arrivo a Malpensa ha commentato il suo trasferimento al Genoa ai microfoni di Sky Sport: "Sono felice di questa avventura – ha detto il giocatore -, dal Genoa sono passati tanti attaccanti forti come Milito, Borriello e Piatek e io sono pronto a raccogliere la sfida. Milito è il mio preferito. Se tornerò all’Inter come lui? Ora penso soltanto al Genoa".