Una passeggiata per sgranchire le gambe dopo sedici ore di volo. Il video postato sul profilo Twitter ufficiale del Manchester United doveva essere una promozione dei primi momenti del tour estivo dei Red Devils, ma è presto diventato occasione di discussione. Sulle pagine online dei tabloid britannici non è infatti passato inosservato il secondo numero undici del filmato dove, tra sorrisi e chiacchiere tra compagni, si nota un principio di discussione tra Lingard e Pogba. Il francese si volta e lo guarda, l'inglese allarga le braccia all'apparenza infastidito dal comportamento del collega. E accanto a loro Lindelöf cerca di dividerli. Sono solo pochi istanti, qualche frame. Ma tanto è bastato in Inghilterra per accendere la polemica sul momento del campione del mondo, convocato (così come Lukaku, obiettivo dell'Inter) per la tournée estiva dello United, nonostante la ferma volontà di lasciare il club.

La volontà di Paul

A confermarlo è stato recentemente il suo agente, Mino Raiola, che nell'intervista al The Time ha chiarito: "Tutti lo sanno al Manchester United, Paul vuole andare via e noi stiamo lavorando per accontentarlo". Parole seguite a quelle dello stesso francese (lo scorso 16 giugno) che aveva ammesso: "Penso sia arrivato per me il momento giusto per una nuova sfida". Poi la convocazione. E, forse, anche del nervosismo in quella casa che oggi non sente più sua.