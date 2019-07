La trattativa che porterà Nicolò Barella all'Inter è arrivata ai dettagli conclusivi. Operazione praticamente definita tra il club nerazzurro e il Cagliari, con le parti che sono alle prese con la definizione degli ultimi tecnicismi riguardanti formula e termini di pagamento. Per il centrocampista classe 1997, l'Inter verserà nelle casse del Cagliari la cifra complessiva di 45 milioni di euro più bonus, molto vicina ai 50 milioni chiesti all'inizio del dialogo tra le parti dal presidente sardo Tommaso Giulini. L'Inter pagherà per Barella 10 milioni per il prestito, ai quali seguiranno i 30 per esercitare l'obbligo di riscatto. Una somma parziale, che sarà integrata dal pagamento dei bonus pattuiti con il Cagliari e legati ai risultati, del singolo e di squadra. Barella si prepara quindi a salutare il Cagliari, maglia indossata in 112 partite con 7 reti all'attivo. L'Inter lo aspetta.