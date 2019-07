I recenti risultati sportivi del Manchester United hanno messo in discussione la permanenza di diversi calciatori. Su tutti, Paul Pogba e Romelu Lukaku, che hanno su di sé l’attenzione di Juventus (per entrambi) e Inter (per il belga). Ad ogni modo da Perth, in Australia, dove il Manchester United si trova in tournée estiva, Ole Gunnar Solskjaer ha allontanato l’eventualità di trasferimento per i suoi migliori giocatori. “In questi ultimi giorni ho sentito molte voci sui nostri giocatori e quelli che staremmo trattando, è tutto normale. Ho parlato con Pogba, Lukaku, Rashford e Lingard: non abbiamo la necessità di cedere nessuno, né tantomeno ci sono arrivate offerte per loro. Peraltro alcuni, come Paul, hanno contratti lunghi con il club. Lui è un grande professionista, non si è mai tirato indietro e ha sempre dato il massimo per la squadra. Non ho mai avuto litigi con lui. Le parole del suo agente non posso commentarle” ha detto l’allenatore dei Red Devils in conferenza stampa.

Inter, incontro per Lukaku

A quanto risulta, in ogni caso, l’Inter ha in programma un blitz a Manchester per accelerare la trattativa per Lukaku. I nerazzurri vogliono così evitare ogni possibile interferenza della Juventus, che ha inserito il giocatore tra i candidati per rinforzare il reparto offensivo.