Il Milan non molla Jordan Veretout. Dopo l’offerta della Roma (senza contropartite tecniche, ndr), formulata nella giornata di mercoledì, il club rossonero, una delle squadre più attive tra quelle che sono sulle tracce del centrocampista francese, sta provando a convincere la Fiorentina. Un momento importante nella trattativa potrebbe coincidere con l’incontro che avverrà nella mattinata di venerdì con la dirigenza viola: il Milan, che fino a ora ha soltanto formulato offerte legate anche all’inserimento di Lucas Biglia nell’operazione, potrebbe provare altre strade per strappare il classe 1993 alla concorrenza. Interessato, oltre alle due di Serie A, c’è anche il Lione, che sta ponderando di riportare Veretout in patria. Ma il giocatore ha sempre espresso la volontà di restare in Italia.

La Roma non resta a guardare

Ma attenzione anche alla Roma, che non molla la presa. Nei giorni scorsi i giallorossi hanno rilanciato la propria offerta, mentre nelle prossime ore si prepareranno ad incontrare la società viola. Commisso continua a chiedere 25 milioni senza contropartite tecniche e non ha nessuna intenzione di fare sconti. Insomma, continua la corsa a due (e occhio al Lione) per il centrocampista francese classe 1993.