Napoli, ecco i tuoi campioni. Gli azzurri si trovano in ritiro a Dimaro da una settimana esatta e si preparano alla prima amichevole stagionale contro il Benevento, che si svolgerà proprio a Carciato nella giornata di sabato 13 luglio. Non ci saranno Lorenzo Insigne e Kostas Manolas, che però la vedranno da bordocampo. L'attaccante e il difensore, infatti, sono attesi in Trentino nelle prossime ore. I due arriveranno in Val di Fassa in serata, partendo da Roma, laddove - a Villa Stuart - hanno sostenuto le consuete visite mediche. Tutto pronto per tornare a correre quindi, con il difensore greco che si appresta così a conoscere i suoi nuovi compagni di squadra dopo aver salutato la Roma. Occhiali scuri, maglietta a maniche corte e volto concentrato per la prossima sfida. Si sa, a Manolas piace sorridere poco e dimostrare tanto sul campo.

Che coppia con Koulibaly

"Abbiamo preso uno dei difensori migliori che c'erano sul mercato. Credo che con Koulibaly formerà una coppia fortissima". Parole di Carlo Ancelotti, che non vede l'ora di accogliere il greco. Con il centrale senegalese, qualora dovesse scoppiare l'intesa, andrebbe a costruire un muro, motivo per cui gli azzurri hanno deciso di investire 36 milioni di euro per il classe 1991. 35 presenze nell'ultimo campionato con la Roma, intoccabile prima con Di Francesco e poi con Ranieri. Adesso Kostas spera di diventarlo anche in azzurro.