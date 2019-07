Il Napoli continua la caccia all’esterno. La prima scelta degli azzurri resta James Rodriguez: nonostante l’interessamento dell’Atletico Madrid, non è ancora detta l’ultima parola. È chiaro, però, alla luce anche della rigidità del Real Madrid (non ha aperto al prestito), che l’affare sia in salita. Per questo motivo la dirigenza azzurra vuole cautelarsi con altri nomi, per cercare di centrare almeno un obiettivo. Per questo è stata individuata l’alternativa al colombiano: è Nicolas Pépé, talentuoso esterno del Lille. Ivoriano classe 1995, Pépé non costituisce di certo un’opzione economica: i francesi chiedono infatti 60-65 milioni di euro e sul ragazzo c’è anche l’interessamento del Paris Saint-Germain, con il ragazzo che vorrebbe invece giocare in Premier League. Operazione complessa, dunque, ma con uno spiraglio aperto: il Lille vuole infatti Adam Ounas, che potrebbe diventare così una possibile pedina di scambio per arrivare a Pépé. Il Napoli spera di avere una corsia preferenziale, per poi provare a convincere il giocatore.

I numeri di Pépé

Una vera e propria freccia sulla fascia destra, Pépé unisce velocità, forza fisica e freddezza davanti alla porta. Nell’ultima stagione è stato il vero trascinatore del Lille, che grazie soprattutto ai suoi gol è riuscito ad agguantare un ottimo secondo posto in Ligue 1. Sorpresa del campionato, Pépé ha segnato 22 reti, firmando anche 11 assist. Numeri importanti, che confermano la sua crescita esponenziale.