È sempre la questione relativa al futuro di Federico Chiesa a tenere banco in casa Fiorentina. Ancora incerta la posizione dell’attaccante viola, che nel frattempo è volato con il resto del gruppo negli Stati Uniti per la tournée che vedrà impegnata la squadra di Vincenzo Montella nell’International Champions Cup. Proprio l’allenatore ha parlato della situazione di Chiesa e ancora una volta ha allontanato le voci che lo vorrebbero lontano dalla Fiorentina: "Io non ho ancora sentito pubblicamente, privatamente o ufficialmente da parte di Chiesa o del suo entourage una presa di posizione di qualsiasi tipo. Ora non so se il mondo dei media ha qualche informazione in più o viene informato prima su quello che dirà Chiesa – ha detto Montella dal ritiro statunitense -, fino a prova contraria Chiesa è un giocatore della Fiorentina e io non ho nessun elemento per pensare diversamente".

Commisso parlerà con Chiesa

Un ruolo importante potrebbe svolgerlo il presidente Rocco Commisso, che ha più volte annunciato di voler tenere il talento classe '97 e che incontrerà il giocatore. Ad ammetterlo lo stesso Montella: "Il presidente? Lo sto imparando a conoscere, sicuramente vorrà stare vicino alla squadra e sentire il termometro del calciatore. Se ci sarà Federico si parleranno, così come parlerà con tutti i giocatori. Anzi, il presidente parla con tutti i dipendenti e anche con i tifosi, la stessa cosa fa Joe Barone. Non ho mai trovato persone così: parlano anche con gusto con le persone – ha concluso - e dedicano loro tantissimo tempo".