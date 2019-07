Continua a tenere banco il futuro di Federico Chiesa. Nonostante le rassicurazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che a più riprese ha spiegato che il giovane attaccante esterno resterà in viola almeno per un'altra stagione, il 21enne e il suo entourage insistono per cambiare aria già nel corso di quest'estate. L'intenzione di Chiesa e di chi ne cura gli interessi è di premere sulle possibilità di trasferimento alla Juventus. Una tesi che sarebbe rafforzata, secondo il giocatore e i suoi agenti, dall'ok concesso dalla vecchia proprietà a trattare con altri club, tra cui Juventus e Inter. Chiesa aveva trovato così l'intesa con il club bianconero, grazie anche all'intermediazione di Fali Ramadani. Quest'autorizzazione a lavorare su una nuova destinazione non è però riconosciuta dalla nuova proprietà. Molto importante sarà quindi l'incontro che gli agenti del giocatore e Commisso avranno negli States: starà al numero 1 della Fiorentina trovare i giusti argomenti per convincere il giocatore a restare alla Fiorentina nella stagione 2019/2020.