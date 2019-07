"Lukaku fermo per una botta". È questa la spiegazione che arriva dal Manchester United per spiegare l’assenza dell’attaccante nell'amichevole contro il Leeds nella città di Perth, in Australia, vinta per 4-0 dalla squadra di Solskjaer. Il giocatore, infatti, sin da questa mattina non figurava nell'undici titolare dei Red Devils (mentre ha giocato Paul Pogba) nonostante si pensasse che avesse recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nella prima amichevole, e questo ha alimentato le voci di mercato che lo accostano all'Inter. Il club nerazzurro resta ovviamente in attesa: per quanto l'assenza a Perth appaia come un primo segnale di addio (in Inghilterra lo considerano così i colleghi di Sky Sports UK), c'è prudenza per quella che sarebbe una delle operazioni più importanti nella storia del club nerazzurro a livello economico. La società resta prudente ma continua a parlare con lo United. Inoltre, occorre ricordare che il mercato in Inghilterra chiude l’8 agosto: le tempistiche dell’affare non possono essere lunghe perché il Man United dovrà eventualmente trovare un sostituto.

Sabato amichevole tra Inter e United a Singapore

Sarà interessante capire se il giocatore scenderà in campo nella prossima amichevole, che vedrà lo United affrontare proprio l'Inter a Singapore (ore 13.30 italiane). Una suggestione di mercato che potrebbe trasferirsi anche in campo, con il belga che affronterebbe i suoi possibili prossimi compagni di squadra e un allenatore, Antonio Conte, per il quale non ha mai nascosto la propria ammirazione.