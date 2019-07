Ore 12.25: tornato Raiola al J Medical. Applausi dei 150 tifosi rimasti e solita richiesta: " Pogba Pogba!"

11.00: C'è comunque grande entusiasmo al J-Medical, dove quasi 300 tifosi sono rimasti all'esterno della struttura aspettando l'uscita del difensore. Questo il programma di De Ligt: nel primo pomeriggio visita alla Continassa e incontro con Maurizio Sarri, poi firma sul contratto, domani possibile presentazione e venerdì partenza per Singapore insieme alla squadra.

9.30: Raiola lascia il J-Medical osannato dai tifosi della Juventus

9.00: Cominciano ora le visite mediche, che si prevede possano durare circa cinque ore. Al termine, De Ligt sarà pronto a diventare un nuovo giocatore bianconero.



8.35: De Ligt è arrivato al J-Medical. Sceso dall'auto che lo ha accompagnato, è stato subito accolto dal boato e dagli applausi delle centinaia di tifosi presenti nei pressi del centro medico juventino.



8.25: I tifosi presenti intonano cori rivolti a Raiola, chiedendo al procuratore di riportare Pogba in bianconero. Rispondendo ai giornalisti su un possibile ritorno del francese alla Juve, Raiola ha dichiarato: "La fine delle storie non è mai scritta. Vivo giorno per giorno"

8.20: Al J-Medical è arrivato Mino Raiola, agente di De Ligt e tra i protagonisti della trattativa tra Juventus e Ajax. "La Juve è la squadra che più va bene per lui - ha detto ai giornalisti presenti -. Per un difensore venire in Italia è importante, può imparare per diventare il numero uno al mondo. È necessario per la sua carriera questo step. Fra i giovani è sicuramente il numero uno. Poi ci vuole poco per dimostrare di essere il numero uno anche a un altro livello. Per spirito di lavoro si avvicina, anzi lo supera anche, a Nevded. Anche per per mentalità. Ricorda Ibrahimovic per ambizione".



8.00: Le visite mediche saranno il primo passo della giornata dell'olandese, che firmerà poi un contratto di cinque anni con la Juventus a 7.5 milioni a stagione. Nel contratto sarà presente anche una clausola rescissoria da 150 milioni di euro esercitabile soltanto a partire dal terzo anno, richiesta espressamente da De Ligt.



7.45: Sono già tantissimi i tifosi giunti al J-Medical per sostenere de Ligt, che la Juventus ha preso dall'Ajax per 75 milioni di euro. Un centinaio quelli presenti ieri a Caselle, molti di più quelli accorsi in mattinata per il secondo saluto al classe 1999.



7.40: De Ligt, arrivato nella serata di martedì all'aeroporto torinese di Caselle, è atteso al J-Medical per le 8.30.



7.30: È cominciata la lunga giornata che permetterà a Matthijs de Ligt di diventare un nuovo giocatore della Juventus.