I numeri di de Ligt

Con Matthijs de Ligt la Juventus ha acquistato uno dei grandi protagonisti del calcio internazionale e un fuoriclasse dal sicuro avvenire. Espoloso definitivamente nell'ultima stagione, nella quale si è reso protagonista con la sua squadra soprattutto in Champions League, a soli 19 anni de Ligt è stato capitano e punto fermo dell'Ajax, oltre che pedina fondamentale al centro della difesa della Nazionale olandese. Per il giovane classe '99, in totale 77 presenze con 5 gol in Eredivisie, mentre 11 apparizioni in Champions League, con anche 2 reti all'attivo: una di queste, curiosamente, è arrivata proprio contro la Juventus nel match di ritorno dei quarti di finale dell'ultima edizione, decisiva per l'eliminazione dei bianconeri. 15, infine, le presenze con l'Olanda, Nazionale con la quale ha disputato la finale di Nations League. Nel suo palmares figurano già un campionato olandese e una Coppa d'Olanda, conquistati con l'Ajax nell'ultima stagione. Adesso, per lui, l'obiettivo è riempire la sua bacheca personale con tanti trofei da conquistare con la maglia della Juventus.