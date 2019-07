Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano dalla Juventus. L'argentino, che nell'ultima stagione ha segnato solo dieci gol sommando tutte le competizioni, potrebbe lasciare la Torino bianconera a quattro anni dal suo arrivo. Qualora, infatti, dovessero arrivare delle offerte (che dall'estero ci sono), il giocatore sarebbe pronto ad ascoltarle. A maggior ragione se la Juventus dovesse effettuare altri colpi in entrata dopo quello costosissimo di de Ligt e i parametri zero di Rabiot, Ramsey e Buffon. Un possibile nome potrebbe essere quello di Federico Chiesa, che in queste ore si trova in America con la Fiorentina, laddove sta discutendo con Commisso, Barone e i vertici della società viola in merito al suo futuro. L'interesse dei bianconeri è risaputo, ma quello del classe 1997 non è l'unico profilo su cui la Juventus sta vigilando. Di cui la richiesta di Dybala di avere un confronto con Sarri per capire la propria importanza nelle idee del nuovo allenatore.

Sarri: "Potrebbe fare il falso nueve"

Sul futuro di Dybala si è espresso anche Maurizo Sarri alla vigilia della seconda partita di International Champions Cup contro l'Inter. L'ex Napoli e Chelsea si è voluto focalizzare sull'eventuale posizione che potrebbe ricoprire la Joya nel suo undici: "Potrebbe fare facilmente il falso nueve ma potremmo anche trovare soluzioni diverse, e potrebbe giocare come trequartista di raccordo, alle spalle di due attaccanti", le parole del tecnico bianconero. Dal canto suo l'argentino non ha mai perso occasione di ribadire la sua volontà di restare a Torino: "Paratici già lo sa, io voglio continuare a giocare qui. Ma non dipende solo da me, anche la società dovrà fare le sue scelte", le sue parole prima che venisse ufficializzato Sarri. Dybala è stato fra i primi a gradire sui social il suo arrivo. Chissà, però, che non abbia cambiato idea.