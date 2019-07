Dopo la partenza di Cutrone con destinazione Wolverhampton, sono ore decisive per trovare il sostituto nell'attacco del Milan. È infatti in chiusura la trattativa per portare in rossonero Rafael Leao, giocatore portoghese classe ’99, per il quale è stata trovata un'intesa di massima con il Lille su una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Vicinissimo dunque l’arrivo del giovane attaccante, che con il club francese ha segnato 8 gol in 26 presenze, ed è uno tre giocatori nati dopo il 1° gennaio 1999 ad aver realizzato almeno otto reti primi cinque campionati europei nella scorsastagione, assieme a Jadon Sancho del Borussia Dortmund e Kai Havertz del Bayer Leverkusen

Manca l’intesa per Correa

L'accelerata che sembra a questo punto decisiva per il portoghese nasce anche dalle difficoltà che i rossoneri stanno incontrando per arrivare a quello che era il primo vero obiettivo di Giampaolo, Angel Correa dell'Atletico Madrid. La società spagnola non vuole scendere sotto i 50 milioni di euro come prezzo per il cartellino del giocatore ma il Milan, che sta per portare in italia anche il difensore brasiliano del Flamengo Duarte per circa 10 milioni, non può e non vuole spendere più di 45 milioni.