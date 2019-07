Dai nomi in entrata di Nandez e Nainggolan fino alle conferme di Cragno e Pavoletti. Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha tracciato ai microfoni di Sky Sport un bilancio del calciomercato dei rossoblù a margine del sorteggio dei calendari di Serie A. Il centrocampo, che ha perso Barella e accolto Rog, resta il reparto più interessato dalle strategie di calciomercato in casa Cagliari. Un nome associato è stato quello di Radja Nainggolan, che in Sardegna ha già giocato da gennaio 2010 a gennaio 2014. Giulini ha però frenato le voci sulla trattativa: "Non c'é nulla di concreto al momento. Per lui il Cagliari sarebbe una piazza gradita, ma al momento è fantacalcio". Le certezze in rosa sono però tra i pali e al centro dell'attacco. Rispondono ai nomi di Alessio Cragno e Leonardo Pavoletti: "Sia Cragno che Pavoletti - le parole del presidente - hanno deciso di rimanere e questo ci fa piacere".