Napoli, l'obiettivo ora è James

Sfumato l'ivoriano il Napoli ora si ributterà sulla trattativa con il Real Madrid per James Rodriguez, uno degli altri obiettivi forti di Ancelotti. Il colombiano è rientrato nei Blancos dopo due anni di prestito al Bayern Monaco ed è tornato da pochissimo ad allenarsi dopo le sue vacanze. Il giocatore inizialmente non era nei piani di Zidane ma, come scrive il quotidiano di Madrid As, dopo l'infortunio di Asensio (ce starà fuori almeno 6 mesi per la rottura dei legamenti di un ginocchio) e dopo i problemi manifestati dalla squadra nella pesante sconfitta subita dall'Atletico Madrid (7-3) la dirigenza Merengues avrebbe detto al giocatore che vorrebbero restasse a Madrid. Il Napoli, forte anche del legame del giocatore con Ancelotti, ha già un accordo di massima col giocatore e aspetta solo di capire come affondare il colpo decisivo, proponendo al Real la formula di pagamento. Certamente con il trasferimento di Pépé al Lille gli uomini di De Laurentiis avranno una motivazione in più per spingere nei confronti del colombiano.