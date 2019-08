Giovani interessanti ma non solo, perché il Genoa lavora anche a profili di grande esperienza capaci di rinforzare la rosa a disposizione di Aurelio Andreazzoli. Una strategia chiara quella della società del presidente Preziosi che nei giorni scorsi ha seguito – e continua a seguire – Lucas Biglia del Milan, confermata adesso dal nuovo obiettivo per la prossima stagione. I rossoblù infatti sono in forte pressing su Lasse Schone, centrocampista classe 1986 dell’Ajax: il danese porterebbe quell’esperienza internazionale che sarebbe un valore aggiunto per la rosa di Andreazzoli. Il Genoa, dunque, ha messo nel mirino il talentuoso calciatore dell’Ajax ed è pronto ad accelerare nelle prossime ore nel caso in cui il club olandese lasciasse aperti margini importanti per la cessione del calciatore – pedina centrale nello scacchiere di ten Hag che nella scorsa stagione lo ha impiegato in 30 occasioni in Eredevisie e in 17 occasioni (sei volte nei preliminari) in Champions League.

In arrivo Agudelo

Gli uomini mercato del Genoa comunque lavorano su più fronti: in attesa di capire se la trattativa per Schone possa entrare nel vivo, i rossoblù hanno praticamente chiuso per Kevin Andrés Agudelo, centrocampista offensivo classe 1998 dell'Atletico Huila: l'arrivo del calciatore è atteso a breve.