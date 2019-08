Danilo è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha annunciato in serata il suo nuovo terzino, dopo le visite mediche della mattinata e la firma sul contratto che lo legherà al club per i prossimi 5 anni. In parallelo la Juve ha ringraziato Joao Cancelo, facendogli un in bocca al lupo per il proseguo della carriera.

La giornata di Danilo

Questa mattina il difensore brasiliano è arrivato dal Manchester City nell'operazione che ha portato Joao Cancelo (con conguaglio pari a circa 28 milioni di euro in favore dei bianconeri) in Premier League, ha raggiunto il J-Medical per sostenere le visite mediche. Camicia bianca, jeans e volto sorridente, Danilo ha trovato sul posto un gruppetto di tifosi che lo attendeva per le consuete richieste di selfie e autografi. Dopo gli anni trascorsi tra Real Madrid e Citizens, per Danilo è tempo di rimettersi in gioco con la maglia bianconera.