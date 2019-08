Il Napoli si muove per Everton Soares, ala sinistra del Gremio. Ci sono stati contatti tra i due club per trovare l’intesa conclusiva. L’operazione rimane molto difficile a causa delle alte richieste del cartellino del giocatore diviso fra Gremio, gli agenti e un’ex società del giocatore classe ’96. L’operazione è complicata sia per la tripartizione del cartellino, sia per le altissime richieste della squadra brasilia. Il Gremio valuta infatti 40 milioni il valore della metà del giocatore. Nei giorni scorsi il calciatore ha rifiutato la Cina e adesso vuole ottimizzare l’ottima Copa America, vinta con il suo Brasile.

Everton Soares, detto “Cebolinha”

Letteralmente il “Cipollotto” per la somiglianza ad un personaggio dei fumetti brasiliani creato da Mauricio de Sousa. Protagonista quest'anno con la maglia del Brasile in Copa America sfidando anche la sfortuna. Perché il suo primo gol lo ha segnato vestendo la maglia bianca del Brasile, ritenuta sfortunata per via delle sconfitte subite quando i verdeoro hanno giocato con quei colori. Con le sue giocate ha convinto il Napoli a poter puntare su di lui, ma anche il CT Tite che per lui ha lasciato a casa Douglas Costa e Vinicius. In passato era stato cercato anche dal Milan, ma ora è il Napoli che prova a trovare un accordo con il Gremio per dare ad Ancelotti un riforzo in attacco.