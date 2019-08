“Seguiamo Lozano da gennaio. James conosce Ancelotti, una garanzia”

L'eliminazione del PSV al secondo turno preliminare dalla Champions League 2019/2020 ha riportato in voga il nome di Hirving Lozano per l'attacco. Il 24enne messicano è seguito dal Napoli, spiega De Laurentiis, da mese. Esattamente "dallo scorso gennaio. Conosciamo esattamente il suo valore – le parole del presidente del Napoli - può essere un buon giocatore per il Napoli, così come può esserlo James e come Everton. Ma ce ne sono tanti altri". ADL ha però rivelato una ragione per la quale l'attaccante, 21 reti e 12 assist nella scorsa stagione con la formazione di Eindhoven, potrebbe farsi preferire alla concorrenza: "Quello che mi piace di Lozano è che è più giovane rispetto a James – il pensiero di Aurelio De Laurentiis - Rodriguez ha più esperienza, ha già giocato due volte sotto la guida di Carlo Ancelotti e questa è una garanzia". Le carte, però, restano coperte. "Se dobbiamo considerare chi è più utile per la squadra – conclude De Laurentiis - io ho un’opinione, il direttore sportivo Giuntoli ne ha un’altra e Ancelotti un’altra ancora. Sono idee personali, per questo non è poi così importante quello che dico io".