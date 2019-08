“Si parla troppo di James. Lozano? Mercato chiude a fine agosto”

Napoli e Barcellona si ritroveranno sabato al Michigan Stadium di Ann Arbor. Altro test utile agli azzurri per mettere benzina nelle gambe e alimentare certezze, tecniche e tattiche. "Nel totale delle occasioni probabilmente ne abbiamo avute più noi che il Barca - ricorda Ancelotti -. Sabato giocheremo un'altra partita e siamo fiduciosi di poter fare ancora bene, contro una grandissima squadra". Inevitabile toccare il tema mercato e parlare di due degli obiettivi del Napoli: Hirving Lozano, esterno d'attacco messicano classe 1995 di proprietà del PSV, e James Rodriguez, in uscita dal Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco. "Di Lozano non so nulla – è la posizione di Ancelotti - ma sfortunatamente il mercato chiude a fine agosto quindi aspettiamo cosa succederà". Poca voglia di parlare invece del futuro di James Rodriguez, già alle dipendenze dell'allenatore del Napoli a Madrid e per un breve periodo a Monaco di Baviera. "Credo sia un argomento di cui si parla troppo, non ne voglio parlare in questo momento. Se devo parlare di qualcosa che lo riguarda, lo chiedo direttamente a lui".