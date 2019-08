Il Tottenham continua a spingere per Paulo Dybala. Gli Spurs avrebbero quasi trovato l’accordo con il giocatore argentino e con il suo agente, non facendogli effettuare le visite mediche in giornata ma tenendo buone quelle effettuate a Torino con la Juventus tre giorni fa. Il club inglese avrebbe anche deciso di superare lo scoglio dei diritti di immagine rimandando a un secondo momento l’intesa definitiva con la Star Image. Ora però tocca alla Juventus dare l’ok definitivo perché non avrebbe il sostituto pronto come sarebbe stato nel caso di Romelu Lukaku: almeno per ora i bianconeri potrebbero stoppare la cessione di Dybala. Questo stop potrebbe riaprire scenari futuri come quello di uno scambio con l’Inter per Mauro Icardi.