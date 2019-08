Calciomercato Milan, le priorità di agosto

Gli arrivi di Bennacer, Krunic, Theo Hernandez, Duarte e Rafael Leao hanno avviato il percorso di costruzione del Milan di Marco Giampaolo. Agosto sarà il mese delle scelte per i rossoneri, che hanno nel mirino ancora un arrivo per l'attacco ma devono anche iniziare a vendere. Gli addii non si limiteranno ai nomi di Zapata, Montolivo, Mauri, Bertolacci e Cutrone. In rosa ci sono quattro terzini sinistri (oltre a Hernandez, Ricardo Rodriguez, Strinic e Laxalt) e si può immaginare almeno un addio. La società ha già dimostrato di non vedere nel progetto tattico del futuro André Silva e si lavora per trovare una collocazione all'attaccante portoghese. Trattenere Suso è la volontà di Giampaolo, che intanto attende anche novità sul fronte Angel Correa: la trattativa per l'argentino dell'Atletico Madrid vive una fase di stallo. Il Milan non ha grande fretta, nonostante sia un giocatore che piaccia, e i ruoli in cui potrebbe giocare Correa sono già occupati da Suso e Leao, che l'allenatore rossonero sta provando negli allenamenti di questi giorni rispettivamente come trequartista e seconda punta. L'ultima offerta del Milan è stata di 40 milioni più bonus, mentre la richiesta degli spagnoli non è mai scesa sotto i 50. Forti della volontà del giocatore, Boban e Massara vorrebbero raggiungere un accordo a una cifra inferiore, ma occorre limare le distanze tra i due club.