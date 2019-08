Continua ad andare avanti la trattativa tra Inter e Bayern Monaco per il trasferimento di Ivan Perisic. Il club tedesco ha chiesto il giocatore in prestito oneroso. Una formula però che non convince la squadra nerazzurra, ma neanche il calciatore croato. La trattativa prosegue con le due parti che si riaggiorneranno alla ricerca della formula giusta per concludere l'operazione che porterebbe l’esterno nerazzurro in Bundesliga.

Cambio di obiettivo

L’infortunio di Leroy Sané in Community Shield al legamento crociato ha costretto il Bayern Monaco a cambiare gli obiettivi per il proprio attacco. Il club tedesco sta dunque considerando altre opzioni per il ruolo di esterno d’attacco. Per questo ora la squadra allenata da Kovac ha virato fortemente su Perisic che ha già giocato in Bundesliga dal 2011 al 2015. Prima con la maglia del Borussia Dortmund segnando 9 gol in 42 partite, poi con quella del Wolfsburg mettendo a segno 18 reti in 78 incontri.