Sta per iniziare a tutti gli effetti la nuova avventura di Ivan Perisic al Bayern Monaco. Tutto fatto per il trasferimento dell’esterno offensivo croato, che dopo le ultime quattro stagioni trascorse con la maglia dell’Inter lascia la società nerazzurro in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Nella giornata di lunedì 12 agosto il classe ’89 ha svolto le visite mediche con quello che sarà presto ufficialmente il suo nuovo club: come raccolto dalla Bild, Perisic è arrivato all’ospedale Barmherzige Brüder di Monaco di Baviera – nel distretto di Nymphenburg – intorno alle ore 11:40. Il giocatore è stato sottoposto ai vari test sotto gli occhi del dottor Roland Schmidt, medico del Bayern Monaco.

Le prime parole di Perisic

Una volta terminati i primi esami, Perisic ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Bayern Monaco. Apparso di buonumore, l’esterno croato si è detto impaziente di iniziare la nuova avventura: "Ho appena fatto le visite mediche – ha detto Perisic alla Bild – e farò del mio meglio". L’ormai ex giocatore dell’Inter ha lasciato la struttura medica in compagnia del consigliere del Bayern Nenad Jestrovic. Nelle prossime ore prevista la firma sul contratto, poi la terza avventura in Bundesliga: dopo Borussia Dortmund e Wolfsburg, Perisic è pronto a ripartire dal Bayern Monaco.