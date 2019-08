Le strade della Roma e di Robin Olsen sono pronte a dividersi. Il club giallorosso ha infatti trovato l'intesa con il Montpellier per la cessione in prestito con diritto di riscatto del portiere classe '90. Restano da perfezionare alcuni dettagli con l'entourage del giocatore e con la squadra francese, ma la trattativa è in fase avanzata e presto Olsen potrebbe cominciare una nuova avventura in Ligue 1.

Le cifre dell'affare

Lo svedese andrebbe al Montpellier per circa 1,2 milioni, con la sua futura squadra che potrà esercitare il riscatto per Olsen pagandone altri 7 alla Roma. Che in totale incasserebbe una cifra non così lontana dagli 8,5 milioni che solo l'anno scorso i giallorossi sborsarono al Copenaghen.

Olsen era stato designato da Monchi come erede di Alisson, ma dopo una serie di prestazioni altalenanti (33 totali nella scorsa stagione), durante la gestione Ranieri finì col perdere il posto da titolare a vantaggio di Mirante.