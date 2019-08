Età giovanissima, grandi parate, futuro luminoso e un nome sempre molto chiacchierato nel mondo del mercato. Ma qual è la situazione attuale di Gianluigi Donnarumma col Milan? Al momento la società lo considera un incedibile, e solo un'offerta eccezionale da parte del Psg potrebbe cambiare il corso delle cose. In Francia, il club della capitale sta valutando l'idea di un nuovo portiere ormai da diverso tempo e, non a caso, a inizio mercato era arrivata l'offerta ai rossoneri di 20 milioni più Areola. Affare non chiuso e che attualmente si riaprirebbe, come detto, soltanto con un'offerta molto alta, superiore ai 50 milioni di euro. In caso dovesse riaccendersi un nuovo interesse per Donnarumma, alcuni giocatori del club francese potrebbero finire nella trattativa come pedine di scambio, ma non Areola. Insomma, attualmente le distanze dei rossoneri sono ancora di sicurezza, anche e soprattutto perché le forze del Psg sono concentrate sulla cessione di Neymar. In questo senso, sarà importante valutare anche la direzione che intraprenderà il brasiliano. In caso di atterraggio a Madrid, uno tra i portieri dei Blancos (eventualmente, più Navas che Courtois) potrebbe infatti essere inserito nell'affare come contropartita, liberando definitivamente il Milan, e le sirene, da Donnarumma.

Werder su Conti. E Correa…

I rossoneri sul mercato sono al lavoro soprattutto sulle uscite. Nella giornata di martedì è previsto un incontro a Casa Milan con gli agenti di Laxalt. Per l’esterno sinistro uruguaiano c’è l’interesse dell’Atalanta, che però lo vorrebbe soltanto in prestito, proprio come Parma e Spal. Opzione non contemplata dal Milan. In stand by anche l’uscita di Andrea Conti: l'interesse è forte da parte del Parma e soprattutto del Werder Brema, con nuovi contatti arrivati nella serata di lunedì e in attesa di nuovi sviluppi. Capitolo Correa. È ancora stallo per quanto riguarda l’attaccante argentino. Il suo arrivo è infatti vincolato alla realizzazione di una cessione importante. Detto di Donnarumma, anche Suso è stato più volte blindato dalle parole di Giampaolo. Mentre André Silva resta un calciatore difficile da piazzare. Senza liquidità, il Milan non può chiudere la trattativa per Correa alle condizioni imposte dall’Atletico, che mantiene alta la richiesta per il cartellino dell’argentino: 50 milioni (ovvero l'offerta arrivata del Monaco, altra pretendente). Il Milan parte invece dai 40 più bonus, forte della volontà del giocatore di vestire rossonero.