Ivan Perisic sempre più vicino al Bayern Monaco. L'attaccante non è stato convocato da Antonio Conte per la trasferta di questa sera a Valencia al Mestalla. Il croato si allena ad Appiano Gentile mentre il club sta lavorando per definire il prestito oneroso con diritto di riscatto al Bayern Monaco. I tedeschi dovrebbero pagare 5 milioni per il prestito, mentre il riscatto è fissato a 20 milioni. Le prossime ore saranno decisive per capire come si definirà la trattativa. Ma la sensazione è che l'accordo a questo punto possa essere trovato.