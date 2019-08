Dopo Zapata e Muriel, l’Atalanta continua a guardare al Sud America per l’attacco. Può arrivare un altro colombiano a rinforzare il reparto offensivo di Gasperini. I nerazzurri sono in pressing su Roger Martinez, attaccante della squadra messicana del Club America. Il giocatore è molto interessato alla proposta del club bergamasco. La richiesta dei messicani è di 15 miglioni di euro, ma l’Atalanta sta provando ad impostare l’operazione in prestito con obbligo di riscatto. Un piccolo ostacolo nella trattativa potrebbe essere l’infortunio di Castillo, compagno di reparto di Martinez nel Club America.

La carriera di Roger Martinez

Per l’attaccante ventiseienne, con esperienze anche in Europa nel Villareal e in Cina nel Jiangsu Suning, nella passata stagione 42 presenze e 14 gol, quest’anno ha già giocato 4 partite segnando una volta. Potrebbe essere lui il nuovo rinforzo per l’attacco nerazzurro, un altro colombiano dopo Muriel e Zapata