Il Milan cerca di stringere per Angel Correa dell’Atletico Madrid. Il club rossonero ha informato l'agente del giocatore, Augustin Jimenez, che non ci sarà un rilancio. L'offerta del Milan non supererà i 40 milioni di euro più bonus. L'obiettivo, adesso, è abbassare le pretese del club spagnolo: per questo il procuratore di Correa è volato a Madrid per incontrare i Colchoneros. L’appuntamento è fissato per oggi, giovedì 15 agosto, con l’aspettativa di limare le divergenze tra i due club.

La richiesta dell'Atletico Madrid

Il Milan vuole fortemente l'argentino e il calciatore vuole solo i rossoneri, anche se l'agente di Correa però non vorrebbe forzare troppo la mano con i madrileni per la profonda riconoscenza nei confronti del club e per l'ottimo rapporto con Simeone. Al momento l’Atletico non scende dalla richiesta di 50 milioni di euro, quelli che il Monaco aveva messo sul piatto per l’argentino. Soldi che al club servirebbero per chiudere l’operazione Rodrigo, che resta a Valencia, allenandosi a parte, in attesa dell’affondo definitivo.