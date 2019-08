La Juventus si è goduta l'aria di casa per un pomeriggio. Villar Perosa sa di famiglia per i bianconeri, con i ragazzi di Sarri che hanno battuto i talenti della Primavera per 3-1. Tutti presenti, da chi non è potuto scendere in campo causa infortunio come Ronaldo e de Ligt ai dirigenti. Nedved e Paratici hanno osservato la partita con occhi attenti. Il cellulare, per un attimo, è rimasto in tasca nonostante ore molto calde dal punto di vista del mercato: "Abbiamo vissuto una grande giornata, è sempre bello stare qui in mezzo alla nostra gente. E' un po' il nostro Natale", ha commentato lo stesso Paratici ai microfoni di Sky Sport. Poi, però, sullo sfondo ci sono sempre le trattative e soprattutto il capitolo cessioni: "Come prima cosa voglio precisare che quei giocatori che vengono dati per partenti non sono calciatori in esubero - ha spiegato lo Chief Football Officer bianconero - logicamente c'è una lista dove né io né Sarri possiamo incidere, ed è quella della Champions. Questa ci consente di iscrivere 21 giocatori più i local player. A questo giro di giocatori cresciuti nel nostro vivaio ne abbiamo solo uno (Pinsoglio), non due o tre come gli anni passati. Ma il numero dei nostri giocatori è rimasto invariato, ovvero 24. Gli altri anni usciva solo un giocatore dalla lista, quest'anno ne resteranno fuori di più".

"Dybala è il nostro numero 10"

Allora è tempo di entrare maggiormente nei dettagli. A partire da Rugani e Mandzukic: "Non ci sono giocatori più vicini alla cessione rispetto ad altri - ha spiegato ancora Paratici - abbiamo una rosa di grande livello, siamo fra i più forti al mondo. Ci sono giocatori da rispettare anche sotto il profilo umano. Abbiamo un gruppo di calciatori su cui ci sono interessi. Per concludere l'affare bisogna essere in tre e prenderemo le considerazioni dovute. Dybala? Come ho detto prima, anche lui è uguale a tutti gli altri giocatori della Juventus. Anzi, è un grande giocatore. E' il nostro numero dieci. Poi è chiaro che ci sono degli interessi, delle offerte. La sua è una questione in divenire, ne parleremo insieme". Non solo mercato in uscita però, c'è anche quello in entrata. E non è un segreto che ai bianconeri piaccia Icardi: "Lui adesso è dell'Inter. Noi parliamo solo dei nostri, anche perché abbiamo dei grandi attaccanti. Abbiamo Higuain, che è un gran bomber. Abbiamo Mandzukic che ha vinto tutto, abbiamo Dybala e Cristiano. Siamo contenti di avere chi abbiamo. Campioni anche sotto il punto di vista della professionalità". Chiosa finale su Sarri, accolto molto bene dai tifosi a Villar Perosa: "Chi mi ha sorpreso di più fra lui e Conte? Sono due grandi professionisti, quindi non sono rimasto sorpreso dalle loro scelte. Ogni allenatore ha il suo stile di gioco. Io ho visto tante partite della Juve di Allegri, che si è rivelato una grandissima persona oltre che un fenomeno in panchina. Tutti fanno giocare bene secondo il proprio stile. Quello che conta è vincere trofei. E' l'unica cosa che conta".