Lozano-Napoli, i dettagli: clausola rescissoria da 130 milioni

Per la definizione dell'operazione che porterà in azzurro l'esterno d'attacco messicano classe 1995 manca solo l'ufficialità. In attesa delle firme, emergono però nuovi dettagli sull'affare Lozano. Il costo del cartellino del giocatore, inizialmente stimato in una cifra vicina ai 42 milioni di euro, sarà di 38 milioni più alcuni bonus, con una percentuale che sarà girata dal PSV ai messicani del Pachuca, squadra in cui Lozano giocava prima del trasferimento in Olanda. L'attaccante firmerà un contratto quinquennale da 4 milioni a stagione, ma il retroscena più rilevante riguarda l'inserimento di una clausola rescissoria nel suo contratto. Il valore esatto sarà comunicato più in avanti, ma dovrebbe essere vicino ai 130 milioni di euro. Dettagli e retroscena di un'operazione di mercato che diventerà ufficiale a breve, dopo le visite mediche che il 24enne sosterrà a Roma nella giornata di domani e che saranno utili anche per fare chiarezza sull’infortunio che lo ha tenuto fermo nell’ultima settimana.