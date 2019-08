Passi avanti per la trattativa tra Napoli e Lozano. Le conferme arrivano da Raiola, agente del giocatore, presente in queste ore a Napoli. C’è attesa per capire come andrà l’incontro in mattinata tra il procuratore e il presidente De Laurentiis presente anche lui in città. Un motivo che potrebbe rallentare la trattativa è però l’infortunio subito dal giocatore ieri sera nella partita tra Psv e ADO Den Haag, anche se l'allenatore del Psv Van Bommel ha rassicurato tutti a riguardo. Il tema principale di discussione all’interno della trattativa restano però i diritti d’immagine, una questione importante per Lozano, poiché è alto il loro valore per un giocatore messicano. Tra le due società invece l’intesa sarebbe già stata raggiunta, ora si cerca di trovare l’accordo con il giocatore.

L'interesse per Lozano che risale a gennaio

Dopo l’eliminazione del PSV Eindhoven dai preliminari di Champions League, il Napoli ha riacceso la trattativa per Lozano. L’attaccante è stato fin da gennaio uno dei principali obiettivi di mercato della squadra di De Laurentiis, che a differenza di James Rodriguez potrebbe anche essere preso a titolo definitivo. Per il giocatore messicano nella passata stagione 17 reti e 11 assist, due gol anche in Champions League, uno dei quali all’Inter. "Al Mondiale mi aveva fatto una buona impressione" aveva detto Ancelotti qualche giorno fa. Presto potrebbe allenarlo.