Il futuro di Mauro Icardi è ancora un rebus, ma ora con un indizio in più. Anzi, una certezza: "Non giocherà in Francia nel Monaco". A chiudere definitivamente la porta a un potenziale trasferimento dell'argentino in Ligue 1 ci ha pensato direttamente Wanda Nara, moglie e agente dell'ex capitano ed ex numero 9 nerazzurro. Wanda ha parlato in patria ai microfoni di TyC Sports, che anche sul proprio portale online riporta le sue brevi dichiarazioni, sufficienti però a mettere una croce sopra una delle possibili pretendenti del marito. Continua così (con una squadra e una nazione in meno) la lunga estate di mercato di Icardi, out dai progetti tecnici dell'Inter e già sostituito in attacco (così come nel numero) dall'arrivo di Romelu Lukaku dal Manchester United. Tra le varie opzioni, ma fin qui solo a livello ipotetico, rimangono sullo sfondo i nomi di Juve e Napoli per l'argentino, entrambe con eventuale scambio che coinvolgerebbe Dybala da una parte e Milik dall'altra. Finora non è però stato fatto alcun passo ufficiale dai due club per lo stesso Icardi.