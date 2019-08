Zaniolo, Dzeko e Cengiz Under. La Roma ha blindato i suoi gioielli, tre rinnovi importanti per iniziare la stagione e puntare al ritorno in Champions League: "È quello che vogliamo, vi faccio la promessa che torneremo lì". Parola di Under, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2023: "Era quello che volevo, voglio crescere qui e diventare grande". Intervistato dalla Tv ufficiale della Roma, l'esterno turco ha parlato anche dell'inizio di stagione.

"Il rinnovo mi ha motivato"

"Sono molto contento, avevo voglia di giocare a lungo per la Roma. Siamo riusciti a realizzare questo progetto, mi dicevo sempre di avere ancora molto da fare qui. Sono soddisfatto di aver firmato il nuovo contratto. Spero che questo sia un anno di successi per noi, anche io ora sono più motivato. Mi sento in una condizione molto buona, in questa stagione cercherò di dare il meglio di me come ho sempre fatto. Alla fine so bene che tutti hanno fiducia nelle mie qualità, anche i dirigenti, come ho già detto alla fine ho firmato e abbiamo chiuso così il discorso. Ringrazio chi ha avuto fiducia in me".

"Torneremo in Champions"

Tempo di obiettivi. Prima l'esordio con il Genoa, poi il derby e infine l'Europa League, anche se l'obiettivo dei giallorossi è tornare a giocare la Champions: "Con il Genoa dobbiamo iniziare bene. Vedremo in campo una Roma forte, penso che riusciremo a vincere.

E ancora: "E' un match fondamentale, vinciamo e poi testa al derby, una partita molto attesa, ma non parliamone ora. Il supporto dei nostri tifosi è molto importante, lo è in tutte le partite, ci danno energia, è come se avessimo un uomo in più. Li aspettiamo in tutte le gare, perché la sensazione che ti dà in campo il calore dei tifosi è qualcosa di inspiegabile. Posso promettere ai tifosi che torneremo in Champions League!".

"Fonseca mi piace"

Un commento anche su Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma: "È un tecnico che ama molto il gioco di fraseggio e noi cerchiamo di seguirlo. Giocando da ala per me sarà un po' diverso rispetto ai moduli precedenti, ma in questa posizione mi trovo bene. Questo sistema di gioco mi piace. Generalmente Fonseca vuole che le ali vengano a cercarsi la palla all'interno del campo, ora cerco spesso di accentrarmi per fare così, di spingermi all'interno del terreno di gioco e di stare vicino ai miei compagni. Questo per me è il più grande cambiamento tattico. Credo che questo tipo di gioco sia più semplice".