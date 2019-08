Il futuro di Patrik Schick potrebbe essere lontano dall'Italia. Sull'attaccante ceco della Roma, infatti, è forte l'interesse del Lipsia, che nelle ultime ore ha avviato i contatti con la società giallorossa. La formula sulla quale il club tedesco sta discutendo con la Roma per il classe '96 ex Sampdoria è quella del prestito con diritto di riscatto. Il Lipsia avrebbe individuato in Schick un possibile rinforzo in attacco anche in considerazione della possibile partenza di Jean-Kevin Augustin. Le parti sono al lavoro, dopo due stagioni potrebbe essere giunta al capolinea l'eserienza di Patrik Schick con la Roma: il suo futuro potrebbe essere in Bundesliga.

Fazio rinnova fino al 2021

Non soltanto la possibile uscita di Schick, nella giornata di martedì 20 agosto la Roma ha anche trovato l'accordo con Federico Fazio per il rinnovo del contratto. Il difensore argentino, pedina fondamentale della retroguardia giallorossa nelle ultime stagioni, ha firmato con il club del presidente Pallotta fino al 2021.