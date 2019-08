Icardi-Napoli, nessuna apertura. Llorente resta in attesa

Il filmato, postato da un amico del bomber, avrebbe potuto generare suggestioni di mercato legate all'interesse del Napoli per Icardi. Nei fatti, però, Icardi non ha dato alcuna apertura all'offerta recapitata dal club azzurro. Quella arrivata dal Monaco è stata scartata, mentre nonostante un contatto diretto avuto anche con Carlo Ancelotti, che ha voluto dimostrargli la volontà di averlo in rosa, fino a questo momento non ci sono segnali da parte di Icardi nei confronti del Napoli. La proposta non ha fatto ancora breccia nel cuore dell'ex capitano dell'Inter, che in occasione delle festa di compleanno di Lautaro Martinez ha anche dribblato le domande sul suo futuro. A chi chiedeva all’ex capitano se questa fosse la sua ultima serata da giocatore dell’Inter, Icardi aveva risposto: "Dici?". Una volta entrato in auto, l’argentino aveva poi risposto "sì" alla domanda "Sta per iniziare una nuova avventura?". Il giocatore sa di avere ancora un paio di giorni a disposizione per riflettere, perché il Napoli tra la serata di domenica a la giornata di lunedì - dopo la partita di campionato a Firenze – potrebbe incontrare nuovamente Fernando Llorente, attaccante spagnolo nella scorsa stagione al Tottenham e con un passato in Serie A con la maglia della Juventus, con il quale i contatti sono sempre vivi.