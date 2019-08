SANCHEZ-INTER, CI SIAMO QUASI

Quello tra Alexis Sanchez e l'Inter è un matrimonio che presto si potrà celebrare. L’attaccante cileno è sempre più vicino al club nerazzurro, che adesso sta aspettando soltanto l'ultimo benestare dal Manchester United per chiudere definitivamente l'operazione e regalare ad Antonio Conte l'attaccante individuato come ideale per completare il pacchetto offensivo. Dopo l'ultimo incontro nel quale l'Inter ha aumentato l’offerta relativa al contributo sull’ingaggio del giocatore, infatti, cresce l'ottimismo e la fiducia nell'ambiente nerazzurro. La società del presidente Zhang ha proposto di pagare circa 5 milioni netti dell'ingaggio del giocatore, che lo scorso anno ammontava a 12 milioni di euro (senza la qualificazione in Champions League gli ingaggi dello United si sono ridotti del 25%), mentre la restante parte verrà versata dai Red Devils. L’Inter, dunque, forte dell'intesa totale con l'attaccante, attende solo di ricevere il via libera dalla società inglese per far arrivare al più presto Sanchez a Milano.