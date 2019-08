Lo scambio tra Cristiano Biraghi e Dalbert Henrique, tra Inter e Fiorentina, è arrivato al traguardo: nelle ultime ore è stato trovato l'accordo definitivo tra le due società, che si scambieranno i prestiti dei due giocatori, con una differenza: Biraghi si trasferirà in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, mentre per Dalbert il prestito sarà secco.

Biraghi, visite mediche giovedì

Dopo l'apertura e il successivo ok dell'esterno brasiliano alla destinazione Fiorentina, che svolgerà domani le visite mediche, la trattativa si è messa in discesa; Biraghi dovrebbe invece essere a Milano già domani sera, per poi svolgere giovedì mattina le visite mediche; così, dopo aver trascorso le fasi giovanili della propria carriera all'Inter, Biraghi tornerà a vestire la maglia nerazzurra.